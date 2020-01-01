Гибель Сорокина стала большой утратой для его сослуживцев – замкомбата Народной милиции

Гибель защитника Республики Виталия Сорокина стала большой потерей для его сослуживцев. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим заявил заместитель командира батальона по работе с личным составом гвардии старший лейтенант Народной милиции Александр Бебешко.

Рядовой Народной милиции ЛНР Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

Бебешко отметил, что погибшему защитнику Республики были присущи храбрость, смелость и стремление защищать Родину.

"Виталий был из таких людей, у которых есть внутри стержень. Самоотверженно себя проявил в боевых операциях, начал свой боевой путь в 2014 году, имеет награды. Очень многим новобранцам передал свой боевой опыт, обучал работать с вооружением, причем многим видами оружия он владел в совершенстве", – рассказал Бебешко.

"Поэтому потеря Виталия – очень большая для нас утрата. Как человек и товарищ был очень отзывчивым, надежным, с таким в разведку никогда не страшно", – добавил военнослужащий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск