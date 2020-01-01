Зеленский несет ответственность за гибель защитника ЛНР – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский, отдающий приказы на обстрелы Донбасса, несет ответственность за гибель защитников Республики и мирных жителей. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим защитником Республики Виталием Сорокиным заявил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

Рядовой Народной милиции ЛНР Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

"Такое у нас перемирие, такой на Украине миротворец-президент. Последние недели Кировск под обстрелом, на передовой стало только хуже", - констатировал Юров.

"По политику нужно судить не по словам, хотя и слов наговорил Зеленский не на один тюремный срок, но еще страшнее то, что он делает, те кощунственные приказы ВСУ, от которых страдают мирные люди, гибнут наши защитники, - заявил депутат. - В любом случае он несет ответственность за то, что гибнут наши ребята, наши защитники, страдают мирные жители".

Парламентарий подчеркнул, что Киев не сделал ничего для прекращения войны в Донбассе.

"Я думаю, что придет время, и все ответят за те слезы, которые проливали жители прифронтовых поселков, за все то горе, которое пришлось перенести нашему народу", - сказал Юров.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск