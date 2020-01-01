Стало известно когда заплатят долги по зарплате шахтерам Луганщины
С понедельника 3 февраля начнется погашение задолженности зарплаты за декабрь шахтерам Луганской области.
Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил заместитель министра энергетики Украины Станислав Ковалевский.
По словам замминистра уже прошли все согласования в минфине и кабмине.
«Деньги пойдут на угольные объединения с понедельника. За неделю мы закроем этот вопрос!», — заявил Ковалевский.
Так же заместитель министра отметил, что данный вопрос взят на контроль депутатами от Луганской области Максимом Ткаченко и Русланом Горбенко. Новости Региона - Сегодня, 18:51 38
Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил заместитель министра энергетики Украины Станислав Ковалевский.
По словам замминистра уже прошли все согласования в минфине и кабмине.
«Деньги пойдут на угольные объединения с понедельника. За неделю мы закроем этот вопрос!», — заявил Ковалевский.
Так же заместитель министра отметил, что данный вопрос взят на контроль депутатами от Луганской области Максимом Ткаченко и Русланом Горбенко. Новости Региона - Сегодня, 18:51 38
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