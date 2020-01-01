В Луганщине по обе стороны линии разграничения может возникнуть энергетический колапс



Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

На рассмотрение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был вынесен вопрос предпосылки возникновения энергетического коллапса.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай рассказал о том, что в области сложились предпосылки возникновения катастрофы в энергетическом секторе. В частности, в адрес ОП «Луганская ТЭС» поступило сообщение о том, что АО «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины" требует самостоятельно прекратить газоснабжение начиная с 1 февраля, в связи с отсутствием номинаций природного газа в ЛугТЭС.

ПАО «Луганскгаз» проинформировало о том, что с целью предотвращения несанкционированного отбора будет осуществлено прекращение распределения природного газа потребителю ЛугТЭС.

Докладчик напомнил, что из-за отсутствия запасов угля теплоэлектростанция с 29 июля 2019 перешла на использование природного газа для производства электрической энергии.

В настоящее время долг ЛугТЭС за потребленный природный газ составляет 550 800 000 грн, а необходимая минимальная сумма оплаты для получения номинации — 337 800 000 грн.

Объединенная энергосистема Украины в настоящее время может компенсировать 120 МВт электрической мощности, ГП «Северодонецкая ТЭЦ» — 45 МВт.

В случае прекращения потребления и поставки природного газа ЛугТЭС и при снижении температуры наружного воздуха возникнет дефицит электрической мощности 80-100 МВт, что повлечет прекращение работы систем жизнеобеспечения региона 1 млн жителей, 253 детских сада, 293 школы, 53 медицинских учреждения останутся без тепло-, водо-, газоснабжения, освещения. Кроме того, прекратится подача воды 400 тыс. абонентов — жителей неподконтрольной Луганщины.

Следует отметить, что распоряжением Правительства НАК «Нафтогаз Украины» обязан обеспечить в течение отопительного периода 2019/20 года бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии, а операторам газораспределительных сетей запрещено отключение и ограничение энергоснабжения объектов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций.

На согласование комиссии вынесен проект протокольных поручений. В частности, ОП «Луганскую ТЭС» обязали безотлагательно решить вопрос получения номинации на поставку природного газа с внесением информации на платформу НАК «Нафтогаз Украины» о поставщике природного газа. Департамента ЖКХ ОГА поручено подготовить письмо к Президенту Украины относительно отключения от газоснабжения Луганской ТЭС, возможных последствий прекращения электроснабжения Луганской области и необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа в теплоэлектростанции для генерации «электрической энергии.

Также AT «Укртрансгаз» и ПАО «Луганскгаз» запретили отключение от газоснабжения Луганской ТЭС. Новости Региона - Сегодня, 18:35 221 В Луганской области и на неподконтрольной территории Луганщины может возникнуть энергетический колапс. Заместительница председателя облгосадминистрации Наталия Романенко провела заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГАНа рассмотрение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был вынесен вопрос предпосылки возникновения энергетического коллапса.Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай рассказал о том, что в области сложились предпосылки возникновения катастрофы в энергетическом секторе. В частности, в адрес ОП «Луганская ТЭС» поступило сообщение о том, что АО «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины" требует самостоятельно прекратить газоснабжение начиная с 1 февраля, в связи с отсутствием номинаций природного газа в ЛугТЭС.ПАО «Луганскгаз» проинформировало о том, что с целью предотвращения несанкционированного отбора будет осуществлено прекращение распределения природного газа потребителю ЛугТЭС.Докладчик напомнил, что из-за отсутствия запасов угля теплоэлектростанция с 29 июля 2019 перешла на использование природного газа для производства электрической энергии.В настоящее время долг ЛугТЭС за потребленный природный газ составляет 550 800 000 грн, а необходимая минимальная сумма оплаты для получения номинации — 337 800 000 грн.Объединенная энергосистема Украины в настоящее время может компенсировать 120 МВт электрической мощности, ГП «Северодонецкая ТЭЦ» — 45 МВт.В случае прекращения потребления и поставки природного газа ЛугТЭС и при снижении температуры наружного воздуха возникнет дефицит электрической мощности 80-100 МВт, что повлечет прекращение работы систем жизнеобеспечения региона 1 млн жителей, 253 детских сада, 293 школы, 53 медицинских учреждения останутся без тепло-, водо-, газоснабжения, освещения. Кроме того, прекратится подача воды 400 тыс. абонентов — жителей неподконтрольной Луганщины.Следует отметить, что распоряжением Правительства НАК «Нафтогаз Украины» обязан обеспечить в течение отопительного периода 2019/20 года бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии, а операторам газораспределительных сетей запрещено отключение и ограничение энергоснабжения объектов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций.На согласование комиссии вынесен проект протокольных поручений. В частности, ОП «Луганскую ТЭС» обязали безотлагательно решить вопрос получения номинации на поставку природного газа с внесением информации на платформу НАК «Нафтогаз Украины» о поставщике природного газа. Департамента ЖКХ ОГА поручено подготовить письмо к Президенту Украины относительно отключения от газоснабжения Луганской ТЭС, возможных последствий прекращения электроснабжения Луганской области и необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа в теплоэлектростанции для генерации «электрической энергии.Также AT «Укртрансгаз» и ПАО «Луганскгаз» запретили отключение от газоснабжения Луганской ТЭС. Новости Региона - Сегодня, 18:35 221

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