Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 1 февраля

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 1 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 1 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость менее 500 м, гололед", - прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

31 января — Луганск