Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 1 февраля
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 1 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 1 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость менее 500 м, гололед", - прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
31 января — Луганск
"Ночью и утром 1 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость менее 500 м, гололед", - прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
31 января — Луганск
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