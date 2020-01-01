Синоптики прогнозируют днем 1 февраля в ЛНР до 6 градусов тепла и снег с дождем

Температура воздуха в ЛНР 1 февраля будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 31 января до 21.00 1 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололед; днем местами дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса ниже нуля, днем – 3-5 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 2-4 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью и до 2-4 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 2-3 февраля ожидается дождливая погода, местами усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Температурный фон существенно не изменится.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 февраля – 07.20, время захода – 17.54. Продолжительность светового дня составит 10 часов 15 минут.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 февраля зафиксировали в 1937 и 1956 годах – минус 30,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2001 году – плюс 8,1 градуса.

31 января — Луганск