Импичмент Трампу провалился

Сегодня закончился процесс по импичменту США. Тем, чей голос стал решающим и кто положил конец этому шоу, оказался республиканец сенатор Ламар Александер. После голосования он опубликовал заявление:«Я работал со всеми сенаторами, чтобы удостовериться, что у нас есть право запрашивать больше документов и свидетелей, но нет необходимости в дополнительных доказательствах, чтобы доказать то, что уже доказано и не соответствует высокой планке Конституции США. Нет необходимости в дополнительных доказательствах, чтобы доказать, что президент попросил Украину провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера; Об этом он сказал по телевидению 3 октября 2019 года, во время своего телефонного разговора с президентом Украины 25 июля 2019 года. Нет необходимости в дополнительных доказательствах, чтобы сделать вывод о том, что президент США отказал в помощи, по крайней мере частично, для оказания давления на Украину с целью расследования Байдена; палаты доказали это тем, что они называют «горой неопровержимых доказательств». Нет необходимости дополнительно рассматривать легкомысленную вторую статью об импичменте, которая убрала бы президента за утверждение его конституционной прерогативы для защиты конфиденциальных разговоров со своими близкими советниками.Президенту было неуместно просить иностранного лидера расследовать действия своего политического противника и отказывать в помощи Соединенных Штатов, чтобы поощрить это расследование. Когда выборные должностные лица ненадлежащим образом вмешиваются в такие расследования, это подрывает принцип равного правосудия в соответствии с законом. Но Конституция не дает Сенату полномочий отстранять президента от должности и запрещать ему участвовать в голосовании просто за действия, которые неуместны.Тогда вопрос не в том, сделал ли это президент, а в том, должен ли сенат США или американский народ решать, что делать с тем, что он сделал. Я считаю, что Конституция предусматривает, что люди должны принять это решение на президентских выборах, которые начнутся в Айове в понедельник.Сенат потратил девять долгих дней, рассматривая эту «гору» доказательств, аргументы руководителей Палаты и адвокатов президента, их ответы на вопросы сенаторов и записи Палаты представителей. Даже если обвинения Палаты были правдивыми, они не соответствуют «конституции» в отношении государственной измены, взяточничества или других тяжких преступлений и правонарушений в отношении безупречного преступления.Разработчики[Конституции] полагали, что не должно быть партизанского импичмента. Вот почему Конституция требует 2/3 голосов Сената для осуждения. Еще не один республиканец палаты не проголосовал за эти статьи. Если бы этот мелкий, поспешный и полностью партизанский импичмент был успешным, он разорвал бы страну на части, проливая бензин на огонь уже существующих культурных разногласий. Это создало бы угрозу постоянного импичмента, который будет использоваться против будущих президентов, когда Палата представителей представляет другую политическую партию.Наши учредительные документы должным образом представляют избранных президентов, которые служат «с согласия управляемых», а не по усмотрению Конгресса США. Пусть люди решают.".