Шахты в Луганской области закрывать не будут. Будут консервировать



Об этом на совместной пресс-конференции с депутатами — «Слугами народа» в Северодонецке заявил заместитель министра энергетики Украины Станислав Ковалевский.

«О закрытии шахт вопрос прямо сегодне не стоит, прямо скажу, но речь может идти о консервации шахт», — заявил Станислав Ковалевский.

Как рассказал замминистра, вопрос о повышении рентабельности шахт Луганской области, рассматривался вчера во время совместной рабочей поездки с народными депутатами Ткаченко и Горбенко по двум угольным объединениям и подробно обсуждали этот вопрос и с шахтерами, и с руководством объединений, и с профсоюзными лидерами.

По словам Кавалевского, программа повышения рентабельности предложенная министерством не предусматривает слияния угольных объединений Лисичанка и Первомайска, скорее будет разделение.

«Объединять два существующих угольных объединения точно не будем. Наоборот будем разделять две шахты на консервацию в рамках «Лисичанскугля» и «Первомайскугля». В «Лисичанскугле» — две шахты, которые могут быть рентабельными при небольших вложениях и оптимизации. Возможно найдется инвестор, который доведет это дело до конца», — рассказал С.Ковалевский.

Так же замминистра подчеркнул, что при оптимизации объединения все рабочие места будут сохранены.

«Те люди, которые работают на шахтах подлежащих консервации, они в полном составе перейдут на те шахты, которые могут быть самоокупаемыми и рентабельными», — заявил Ковалевский.

«В Первомайске там ситуация еще лучше. Но есть там одна шахта «Золотое», которая и расположена в таком месте, и ей досталась вся вода и с тех территорий и с нашей стороны. Вода откачивается. Но сейчас на ней работает порядка 500 человек, не ведя добычу. То есть это тоже нонсенс. Генеральный директор шахты предоставил мне и народным депутатам программу выхода из ситуации. Мы ее еще рассмотрим в министерстве», — отметил заместитель министра энергетики.

«Нет тупика, и нет вопросов которые не решаются. Просто никто раньше этого не говорил шахтерам, что когда шахта при себестоимости тонны угля в 10 тыс. гривен, а продажная цена 2 тыс. гривен, а остальные 8 тысяч — дотация из кармана других налогоплательщиков, она не может сидет на шее у государства. Об этом нужно говорить шахтерам и мы открыто это говорим, и они знают эту проблему, и не они в этом виноваты. Но эта проблема есть и ее нужно решать», — подчеркнул Станислав Ковалевский.

Новости Украины - Сегодня, 19:41 35 Министерство энергетики закрывать шахты не планирует, но речь может идти о консервации шахт.Об этом на совместной пресс-конференции с депутатами — «Слугами народа» в Северодонецке заявил заместитель министра энергетики Украины Станислав Ковалевский.«О закрытии шахт вопрос прямо сегодне не стоит, прямо скажу, но речь может идти о консервации шахт», — заявил Станислав Ковалевский.Как рассказал замминистра, вопрос о повышении рентабельности шахт Луганской области, рассматривался вчера во время совместной рабочей поездки с народными депутатами Ткаченко и Горбенко по двум угольным объединениям и подробно обсуждали этот вопрос и с шахтерами, и с руководством объединений, и с профсоюзными лидерами.По словам Кавалевского, программа повышения рентабельности предложенная министерством не предусматривает слияния угольных объединений Лисичанка и Первомайска, скорее будет разделение.«Объединять два существующих угольных объединения точно не будем. Наоборот будем разделять две шахты на консервацию в рамках «Лисичанскугля» и «Первомайскугля». В «Лисичанскугле» — две шахты, которые могут быть рентабельными при небольших вложениях и оптимизации. Возможно найдется инвестор, который доведет это дело до конца», — рассказал С.Ковалевский.Так же замминистра подчеркнул, что при оптимизации объединения все рабочие места будут сохранены.«Те люди, которые работают на шахтах подлежащих консервации, они в полном составе перейдут на те шахты, которые могут быть самоокупаемыми и рентабельными», — заявил Ковалевский.«В Первомайске там ситуация еще лучше. Но есть там одна шахта «Золотое», которая и расположена в таком месте, и ей досталась вся вода и с тех территорий и с нашей стороны. Вода откачивается. Но сейчас на ней работает порядка 500 человек, не ведя добычу. То есть это тоже нонсенс. Генеральный директор шахты предоставил мне и народным депутатам программу выхода из ситуации. Мы ее еще рассмотрим в министерстве», — отметил заместитель министра энергетики.«Нет тупика, и нет вопросов которые не решаются. Просто никто раньше этого не говорил шахтерам, что когда шахта при себестоимости тонны угля в 10 тыс. гривен, а продажная цена 2 тыс. гривен, а остальные 8 тысяч — дотация из кармана других налогоплательщиков, она не может сидет на шее у государства. Об этом нужно говорить шахтерам и мы открыто это говорим, и они знают эту проблему, и не они в этом виноваты. Но эта проблема есть и ее нужно решать», — подчеркнул Станислав Ковалевский.Новости Украины - Сегодня, 19:41 35

Метки: {keywords}