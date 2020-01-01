Одиозный взяточник и ненавистник Донбасса вышел на свободу

«Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе», – написал адвокат.

«Зеленский Вова в очередной раз продемонстрировал, чей он приговор», – пишет в своем телеграм-канале бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

«Грымчак снова с нами. Я бы пошутил, что вместо посадок к весне, весной все выйдут. Но все уже вышли, из тех двух, кто зашел», – пишет депутат ВР Максим Бужанский, давая понять, что ранее на свободу вышел арестованный за стрельбу по безоружному человеку Сергей Пашинский.

В Киеве из-под ареста освобожден ранее задержанный за взятку в особо крупном размере экс-заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак. Об этом на своих странице в соцсети сообщил адвокат Дмитрий Мельник.Эту информацию подтвердила и супруга Грымчака.Обескуражены выходом Грымчака на свободу и в президентской партии «Слуга народа».Напомним, Грымчак был задержан в августе прошлого года на взятке в в 480 тысяч долларов, за как говорил генпрокурор, требование денег «за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений».