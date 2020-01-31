Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.02.2020

"В 21:10 со стороны своих позиций, расположенных в населенном пункте Каменка бойцы ВСУ открыли огонь по поселку Васильевка: выпущено 5 гранат из СПГ и 12 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщил он.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 31.01.202009:00Украинские силовики накануне вечером обстреляли населенный пункт Васильевка. Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК и переговорном процессе.