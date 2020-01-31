Больше безумия: как Россия у Украины историю В«воровалаВ»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на страницах газеты «Зеркало недели» сделал любопытное «историческое открытие». Комментируя российско-польский спор по поводу событий Второй мировой войны, он решил поддержать варшавских коллег, но вполне ожидаемо не смог подобрать подходящих фактов и ограничился общими оценками. Причем весьма любопытными.Так, Бондар сказал, что Москва «присваивает себе чужие победы» и добавил: «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».Все бы ничего, но вот только государства с названием Украина-Русь, ровно, как и Русь-Украина, в истории никогда не существовало. Впервые использовали данный термин польские пропагандисты в ходе событий 1860-х годов, когда для поддержки собственного повстанческого движения они попытались вбить клин между великороссами и малороссами. Собственно, тогда же впервые всерьез зашла речь об «украинцах», как о самостоятельном этносе.Позже идею о существовании «украинцев» и «Украины-Руси» у поляков перехватили власти Австро-Венгрии, стремившиеся решить сразу две задачи – идеологические отделить карпатских русинов от России и обосновать собственные экспансионистские устремления в направлении Северного Причерноморья и Поднепровья. Они наняли для этих целей историка Михаила Грушевского, оплатив ему написание целого труда под названием «История Украины-Руси».Проверить историческую несостоятельность подобных измышлений очень легко – ни одного средневекового источника, в котором бы употреблялся термин «Украина-Русь», просто не существует в природе.Более аккуратные фанаты «украинского исторического величия» могут, правда, пойти на хитрый ход: согласиться, что «Украина-Русь» — это термин сугубо условный, но при этом продолжить настаивать на эксклюзивной исторической преемственности современной Украины по отношению к Киевской Руси.И опять – стоп. «Киевской Руси» в реальности никогда также не существовало. Увы. Это такой же условный новояз, как и «Украина-Русь», только возникший несколькими десятилетиями ранее. Причем ввели его в историографию российские ученые – чтобы разделять различные периоды существования Руси: новгородский, киевский, владимирский и так далее.Нравится это современным украинским историкам или нет, но уже в домонгольский период, в XII – XIII веках население из Среднего Поднепровья массово мигрировало на Северо-Восток. И на то были простые причины.Южнорусские земли приходили в упадок, там постоянно шли княжеские усобицы, и некому было останавливать налеты степных кочевников. Более того, в том же направлении смещались постепенно международные торговые пути. Антропологи, исследующие останки из захоронений данного периода, утверждают – все указывает на то, что жители берегов Оки переместились туда из Поднепровья.Значение Киева стремительно падало. Что характерно, Андрей Боголюбский, когда взял штурмом в 1169 году Киев, в котором некогда отравили его отца Юрия Долгорукого, княжить в нем не захотел, оставив город своему младшему брату Глебу. Сам же остался Великими князем Владимирским.После разгрома монголами, Киев и вовсе превратился в подобие захудалой деревушки. После того, как его покинули ради Северо-Восточной Руси и митрополиты, бывшая столица Руси утратила какое-либо значение на долгие столетия.Кстати, сегодня особенно забавно наблюдать за тем, как киевские политики и историки пытаются называть Рюриковичей «украинскими князьями». Дело в том, что в Москве эта династия продержалась почти на 300 лет дольше, чем на территории современной Украины. Последнего из Рюриковичей на галицко-волынском престоле – Владимира Львовича – сместили примерно в 1325 году. В то время как в Москве Федор Иванович правил вплоть до 1598-го…С момента падения Галицко-волынского княжества какая-либо самостоятельная русская государственность на территории Украины перестала существовать. И так продолжалось три с лишним столетия – аж до восстания под руководством Богдана Хмельницкого.Говорить на этом фоне о какой-то «преемственности» просто смешно. Особенно с учетом того, что земли Приднепровья дважды становились практически безлюдными – после монгольского нашествия, а затем в период так называемой «Руины», во второй половине XVII столетия (тогда, в результаты попыток различных самозваных «гетманов» захватить власть с помощью поляков, турок и татар жители региона были вырезаны или угнаны в рабство практически полностью).Что же касается России, то ее преемственность по отношению к Древней Руси просматривается самым непосредственным образом. И этнически, и политически (в рамках единой династии), и духовно (во Владимир переместились киевские митрополиты), и культурно (в вопросах языка, книжного дела, архитектуры и так далее). Хотя, в целом, Русь, конечно, стала «колыбелью», как для современных русских, так и для украинцев с белорусами.Пропаганда же идеи «Украины-Руси» сегодня вульгарна и ненаучна. В украинских соцсетях популярны «умозаключения» в духе «Киев находится на Украине, значит, Русь тоже была Украиной». Однако с таким же успехом, например, турки могли бы объявить себя эксклюзивными наследниками Византии, а немцы — претендовать на британскую государственность только потому, что полуостров Ангельн, с которого англы отправились покорять острова, находится сегодня на территории германской земли Шлезвиг-Гольштейн.Господин Боднар, несущий сейчас чушь о «краже» Россией украинской истории, кадровый дипломат, имеющий профильное высшее образование, и трудившийся во времена правительства Януковича третьим секретарем посольства Украины в… России. Поэтому, скорее всего, он вряд ли сам верит в тот абсурд, который публикует в прессе. Как не верят в националистические бредни, скорее всего, и зеленские с кравчуками.Просто сегодня у тех сил, которые де-факто являются колониальной администрацией Украины, есть внешний заказ на русофобский тренд. Поэтому не стоит удивляться, если русских завтра в Киеве объявят, например, рептилоидами, прилетевшими с Нибиру, чтобы съесть всех землян. Как говориться, любой каприз за ваши деньги…Святослав Князе