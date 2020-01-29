С 1 февраля 2020 года в России вступают в силу новые законы

Несколько важнейших законодательных актов, которые окажут влияние на жизнь простых россиян и организаций, вступают в силу на территории России с 1 февраля 2020 года. Изменятся тарифы системы «Платон», льготникам будут проиндексированы ЕДВ, программа «Дальневосточный гектар» придет еще в два региона.freepik.com / Designed by FreepikИндексация ЕДВ льготной категории гражданС 1 февраля будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Право на получение ЕДВ имеют россияне, которые относятся к льготным категориям. ЕДВ получает 61 категория льготников, относимых к федеральным. Размер ЕДВ в феврале вырастет по сравнению с январем примерно на 3 %, что соответствует размеру инфляции. Для того, чтобы узнать, как изменится выплата, следует сумму ЕДВ, полученную в январе, умножить на 1,03.Тарифы системы «Платон» идут на повышениеВладельцам большегрузных авто следует знать об изменении тарифов на проезд по федеральным трассам. Если в январе стоимость проезда составляла 2,04 руб. за километр, то с 1 февраля этот показатель увеличится до 2,20 руб. за километр пути. Данный тариф действует для автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.Изменение тарифа в системе «Платон» повлечет увеличение стоимости грузоперевозок, что может привести к незначительному повышению стоимости товаров в обычных магазинах.rosavtodor.ru / Пресс-служба ФДАВместо кассового чека будет кодПосле 1 февраля торговые автоматы перестанут выдавать кассовые чеки при покупке того или иного товара. Автомат, имеющий дисплей и программное обеспечение, после совершения операции выведет на дисплей QR-код чека. Этот код покупатель может отсканировать для получения электронного чека. Правда, для совершения данной операции ему потребуется смартфон.Штрафы для СМИ-иноагентовС 1 февраля 2020 года зарубежные СМИ, признанные иноагентами, могут быть оштрафованы в случае нарушения ими порядка деятельности.Так, размер штрафа для физических лиц составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч рублей, для организации — 500 тысяч.Если будет зафиксировано повторное нарушение, то суммы штрафов вырастают. Физлицо-нарушитель заплатит уже до 50 тысяч рублей, должностное лицо — до 100 тысяч, организация — до 1 миллиона рублей.Дальневосточный гектар идет в регионыПрограмма Дальневосточного округа по выделению одного гектара земли жителям всех регионов Дальнего Востока с 1 февраля 2020 года расширятся.pxhere.com /Теперь желающие принять участие в программе смогут рассчитывать на получение земельного участка в двух новых регионах - Республике Бурятия и Забайкальском крае.С 1 августа 2020 года подать заявку на землю по программе «Дальневосточный гектар» в двух вышеперечисленных субъектах РФ сможет любой гражданин России.Татьяна Ленская