Кому выгодна истерика вокруг коронавируса

Мир охватила очередная эпидемическая истерика. В Китае появился новый вариант коронавируса, вызывающий воспаление лёгких.За месяц выявлено уже более восьми тысяч заболевших. Умерли около двухсот — в основном люди старше семи десятилетий. Примерно столько же уже выздоровели. Около двух десятков больных обнаружены в странах, имеющих наивысший в мире пассажирообмен с Китаем.Открытым текстом напоминаю: в Соединённых Государствах Америки в прошлом году осложнения гриппа убили более восьми тысяч человек. При постельном режиме — одного из тысячи. И не кричат об этом из каждого утюга. Нет ни паники, ни репортажей на CNN, ни статей в New York Times. Хотя в отличие от СГА китайское правительство действует более чем достойно.Город Ухань, где началась эпидемия, строго изолирован, хотя он один из главных транспортных узлов Китая. Власти Китая продлили традиционные каникулы на местный Новый год, чтобы сократить пассажиропоток. Авиационное сообщение с Китаем ограничено. Российская Федерация сократила железнодорожные пассажирские перевозки в Китай и обратно. Все рейсы из Китая проверяют специалисты. В РФ за рекордно короткое время создан биологический тест на присутствие нового вируса в организме.Врачи открытым текстом успокаивают: вирус вне живого организма живет всего несколько дней, так что товары из Китая неопасны. Но биржи в панике.Нефть за пару недель подешевела на несколько процентов. Падают акции многих крупных производственных компаний — прежде всего китайских. Зато дорожают доллар и в меньшей мере евро. Растут и акции фармацевтических компаний, хотя разработка и проверка вакцины — примерно год.Открытым текстом объясняю логику спекулянтов. По их мнению, эпидемия скоро охватит весь мир. Работать будет некому — значит, производства ничего не заработают. Нефть — основа нынешних транспорта и энергетики — тоже окажется не востребована. Надо срочно переводить деньги в то, что останется востребовано при любых обстоятельствах. Вот в Северную Америку и Западную Европу вирус, по мнению спекулянтов, не допустят.Открытым текстом предупреждаю: как раз в Соединённых Государствах Америки санитарная служба поставлена явно не лучшим в мире образом. Просто потому, что разделение полномочий между разными уровнями власти не очень логичное. А вот в Китае хватит решимости на самый жесткий карантин. Это уже доказано предыдущей эпидемией нетипичной пневмонии в 2003 году. А тогда смертность от болезни была повыше нынешней.Не зря сейчас в Интернете преизрядный поток фейковых страшилок. Боюсь, тут не только чей-то нездоровый юмор. И даже не только махинации биржевых спекулянтов по принципу "чем мутнее вода, тем больше рыбы можно в ней наловить".Вспомните: ради возвращения в СГА производств, выведенных в регионы с дешёвой рабочей силой, Трамп затеял торговую войну с Китаем. Отчего бы не добавить к ней ещё и войну информационную?Анатолий Вассерман