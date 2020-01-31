Украинцы в ходе опроса ответили, что мешает их стране процветать и развиваться

Граждане Украины высказали свое мнение о том, что является главным препятствием для страны на пути к развитию и светлому будущему, а что, наоборот, помогает ей двигаться вперед. Социологический опрос, посвященный данной теме, в Незалежной недавно провел фонд «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.Согласно информации, полученной в ходе исследования, стало ясно, что 69% украинцев считают главными препятствиями для развития страны масштабную коррупцию, а также затянувшийся военный конфликт в Донбассе.Также 31% опрошенных считают серьезной проблемой для Украины огромное количество олигархов, а еще 25% недовольны массовой миграцией трудоспособного населения из страны и отсутствие профессиональных кадров во властных структурах. Всего 7% украинцев предполагают, что развитие Незалежной тормозит ориентация на страны Запада и разрыв отношений с Россией.В то же время более половины граждан страны, а именно 60%, убеждены, что главным двигателем реформ на Украине является президент страны Владимир Зеленский. Еще 37% в этом вопросе рассчитывают на действия правительства, 30% — на парламентскую фракцию партии «Слуга народа», а 27% — на самих украинцев.При этом большинство граждан страны, в совокупности 69%, мало верят в успех реформ, но окончательно надежду еще не потеряли. Полностью уверены в успехе всех принимаемых мер 13% украинцев, и еще столько же, 13%, убеждены, что реформы абсолютно ничего не изменят в жизни Незалежной.Почти 80% опрошенных придерживаются мнения, что рано или поздно Украина все же сможет решить свои нынешние проблемы. Однако в вопросе о том, сколько на это понадобится времени, взгляды людей расходятся. Только 25% украинцев считают, что Незалежная сможет преодолеть нынешние трудности всего за несколько лет. Более 55% предполагают, что это произойдет в более отдаленной перспективе. При этом 11% граждан Украины в принципе не верят в то, что ситуация в стране когда-то изменится к лучшему.Дмитрий Грушевский