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Ополченцев Донбасса обвинили в В«издевательствахВ» над украинским флагом

Sergey Сегодня, 11:3030Новости
Ополченцев Донбасса обвинили в В«издевательствахВ» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Об инциденте, произошедшем на Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг Украины висел вверх ногами.
Флаг военные ВСУ заметили утром. Сами они заявили, что не знают, с чем это связано.
Ранее в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Позже Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.Елизавета Булкина

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