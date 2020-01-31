Около тысячи птицеводов из ЛНР и ДНР представили своих питомцев на выставке в Луганске (ФОТО)

Около тысячи заводчиков певчих и декоративных птиц из ЛНР и ДНР приняли участие в выставке-ярмарке "Зимние трели Луганщины", прошедшей в луганском городском парке имени 1 Мая. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.На выставке-ярмарке были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы - гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов."География участников у нас почти всегда одна и та же: Шахтерск, Донецк (ДНР), Свердловск, Краснодон, Красный Луч, Луганск и другие наши регионы. Всего собралось около тысячи человек, - сообщил председатель Республиканского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов. - Это 64-я выставка по счету с начала образования нашего клуба в Луганской Народной Республике".Он отметил, что выставки-ярмарки клуба набирают популярность среди жителей и число посетителей постоянно увеличивается."А для нас это прежде всего общение. Кто-то приходит и пытается что-то продать, но для меня чем больше участников и чем больше разных пород голубей, тем лучше", - добавил руководитель клуба.Луганчанин Александр, представивший на выставке волнистых попугаев, рассказал, что увлечение птицами передалось ему от родителей."40 лет я тоже разделяю это хобби. Я без этого себя не представляю. Это дело души", - сказал он.Клуб голубеводов работает по четвергам с 16.00 в Луганском дворце культуры (бывший ДК железнодорожников), а выставки - каждую первую субботу каждого месяца в столичном парке имени 1 Мая, в Свердловске – каждое последнее воскресенье, в Лутугино – каждую третью субботу. Также систематически проводят выставки голубеводы Красного Луча.01 февраля — Луганск