Получение паспортов РФ делает жителей Донбасса частью родной им по духу страны – профсоюз

Получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке дает жителям ЛНР и ДНР возможность стать частью родной им по духу страны. Об этом ЛИЦ заявил председатель общереспубликанской организации профсоюза работников автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и транспортного сервиса ЛНР Роман Виткалов."Получение гражданства Российской Федерации дает нам, жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, свободу передвижения. Кроме того, наши люди получают возможность устроиться на работу, пройти лечение или поступить в вузы на общих для россиян условиях. Но даже не это главное", – отметил он.Виткалов подчеркнул, что получение паспортов РФ символизирует единство народа Донбасса с Россией."Россия оказалась нам ближе, чем Украина, и то, что мы получаем паспорта, символизирует наше единство. Это большая поддержка. Получив паспорт гражданина Российской Федерации, я горжусь тем, что теперь являюсь русским не только духовно, но и по документам. Быть частью родной по духу страны – для меня самая главная цель интеграции Республики в Российскую Федерацию", – заявил профсоюзный активист."Уверен, что это только начало, потом не будет границ с Россией, закончатся обстрелы, мы сможем восстановить дороги, повысятся до уровня Ростовской области зарплаты и пенсии. И все у нас будет хорошо!" – добавил он.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.01 февраля — Луганск