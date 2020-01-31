Езжайте в Донецк: главный разоблачитель Порошенко посоветовал Зеленскому перейти от слов к делам

«Когда люди начнут туда-сюда летать, контактировать друг с другом, уйдёт постепенно на задний план политика. Вот это нужно делать, не надо стесняться. Тем более, глава государства сказал: «Я пришёл на один срок». Если на один срок — делайте самое непопулярное, не нужно оглядываться тогда на рейтинг!», — заявил Портнов.

Украина сегодня ждёт установления мира, что напрямую зависит от множества факторов, включая волю и решения главы государства. О возлагаемых на Владимира Зеленского надеждах рассказал юрист и «преследователь» прежней украинской власти Андрей Портнов, сообщает ПИКiNFORM.Нынешнему главе украинского государства Владимиру Зеленскому следовало бы отправиться в Донецк и Луганск, чтобы пообщаться с жителями на центральных площадях этих городов. Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Украины Януковича Андрей Портнов.Политик, который на данный момент является одним из основных ньюсмейкеров Украины, добавил, что президенту Зеленскому на Донбассе обеспечили бы наивысший уровень безопасности. Отметим, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник уже приглашал украинского лидера на Донбасс и гарантировал безопасность.По мнению Портнова – одного из главных разоблачителей деятельности Петра Порошенко и его окружения, нынешнему президенту следовало бы заявить о строительстве в Донецке и Луганске аэропортов за государственный счёт, запуске железнодорожного сообщения с Украиной, облегчении пропускного режима на Донбассе и открытии торговли между ЛДНР и украинской стороной.Политик добавил, что нынешней украинской власти нужно отменить люстрации, прекратить вводить в правительство представителей НКО (некоммерческие организации) с непонятными источниками финансирования и целями. На вопрос Портнову о том, поддерживает ли он президента Зеленского, юрист ответил утвердительно, но подчеркнул своё разочарование от бездеятельности главы государства по множеству острейших вопросов.Напомним, что в четверг 30 января Андрей Портнов опубликовал аудиозапись, на которой сотрудник СБУ Андрей Омельченко инструктирует уголовника со стажем Владислава Грищенко по кличке «Буча», подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. В разговоре между Грищенко и Омельченко, последний инструктирует «подопечного», как избежать уголовного преследования в деле об умышленном убийстве. Портнов в комментарии к обнародованному аудио заявил, что подобная запись указывает на участие СБУ в сокрытии резонансных преступлений в период, когда главой государства был Пётр Порошенко.Кроме того, Портнов опубликовал фотографии украинских националистов, которые переодевались в форму бойцов спецподразделения полиции «Беркут» в 2014 году и «под крышей СБУ» совершали преступления против жителей Донбасса, что, в свою очередь, могло послужить ложными поводами для обвинений «сепаратистов Донбасса» в убийствах и преступлениях против жителей юго-востока Украины.Григорий Евстигнее