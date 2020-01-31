Комиссия выявила в бригаде ВСУ пропажу приборов ночного видения из США – Народная милиция

Комиссия Министерства обороны Украины выявила в одной из бригад ВСУ пропажу трех оптических приборов ночного видения производства США. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"На этой неделе в 93-й бригаде в ходе проведения комиссией главной инспекции Министерства обороны Украины инвентаризации оптических приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи, была выявлена пропажа трех тепловизионных монокуляров Archer TMA-55L производства США", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что на данный момент в соединении проводится разбирательство по факту хищения военного имущества.

"В отношении командира бригады (полковника Дмитрия) Брыжинского военной прокуратурой ведутся следственные действия", - добавил офицер пресс-службы.

Ранее Филипоненко сообщал, что сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) при проверке выявили в одной из бригад ВСУ недостачу 12 поставленных из США приборов ночного видения.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск