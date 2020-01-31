ВСУ скупают продовольствие и форму для сокрытия хищений перед комиссией – Народная милиция

Должностные лица одной из бригад ВСУ скупают в других частях продовольствие и форму для сокрытия хищений перед приездом комиссии. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В подразделениях 72-й отдельной механизированной бригады участились случаи хищения продовольствия и вещевого имущества, - отметил он. - Для проверки состояния дел и наличия материальных средств из штаба "ООС" в бригаду прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб".

"Перед приездом комиссии должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать наборы индивидуального рациона питания и комплекты зимней формы одежды в соседних частях и соединениях для восполнения недостач", - рассказал офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск