Комиссия выявила в бригаде ВСУ сокрытие командирами фактов дезертирств – Народная милиция

Комиссия военной службы правопорядка в ходе проверки в одной из бригад ВСУ выявила сокрытие командирами подразделений фактов дезертирств. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами самовольного оставления части военнослужащими в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка", - сказал Филипоненко.

Он отметил, что в ходе сверки данных по дезертировавшим военнослужащим "выявлено сокрытие командирами подразделений фактов самовольного оставления части личным составом соединения".

"Также проверяющие выявили отсутствие военнослужащего первой батальонной тактической группы рядового Бухонюка", - добавил офицер пресс-службы.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск