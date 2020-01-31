В ДНР объяснили, как поддержка Вашингтона подтолкнет Киев к силовому захвату Донбасса...

«Вашингтон по-прежнему заинтересован в поддержании конфликта в Донбассе в активной фазе. Для Соединенных Штатов это, с одной стороны, «козырь в рукаве» для переговоров с Россией. С другой стороны, — лоббирование интересов военно-промышленного комплекса США, который обогащается на этой войне», — заявил Куренков.

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский может начать вооруженное вторжение в Донбасс, если Вашингтон окажет поддержку проведению силового сценария.Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Белый дом назначит специального представителя по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и «возвращения» Крыма. Такое заявление украинский лидер сделал 31 января во время совместного брифинга с государственным секретарем США Майком Помпео.Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что может значить визит госсекретаря США в Киев. По его словам, переговоры Зеленского и Помпео приведут к обострению конфликта в Донбассе. Депутат указал на закономерность: когда Киев посещают американские представители, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке страны — вооруженные формирования Украины начинают обстрел на линии соприкосновения.Политик убежден, что визит Помпео никак не поможет урегулированию конфликта в регионе. Кроме того, Зеленский не раз намекал на решение вопроса с помощью армии. Куренков считает, что президент Украины «может совсем осмелеть», если Вашингтон поддержит сценарий силового захвата Донбасса.Ранее политолог Андрей Суздальцев прокомментировал выдвинутые Украиной условия проведения голосования в ДНР и ЛНР. По его мнению, требования Киева «обеспечить безопасность» жителей региона являются уловкой для проведения «карательной операции» в Донбассе.Николай Коперник