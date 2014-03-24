Как украинский "Беркут" в Крыму русским стал...

События 2014 года на Украине надолго останутся в памяти как бойцов Беркута, так и обычных жителей этой страны. Политика развязала ожесточенные сражения внутри одного государства, которые привели к государственному перевороту.Нас же сейчас интересуют события, которые развивались на территории полуострова Крым, ведь бойцы нынешнего ОМОН "Беркут" находились именно там.После победы "евромайдана" (25 февраля 2014 года) последовал приказ о роспуске "Беркута" на всей территории Украины, в том числе и в Крыму. Бойцы специального подразделения с этим решением не согласились: сложить оружие "Беркут" отказался, а крымское отделение СБУ "Альфа" отказалось выполнять приказ по силовому воздействию на это подразделение. "Беркут" остался с оружием на территории Крыма, а бойцы СБУ из-за спора о "птицах-хищниках" разделились на два лагеря: кто-то вернулся в управление СБУ в Киеве, а кто-то остался работать в Крыму.Встреча бойцов "Беркута" в Симферополе26 февраля 2014 года мэром Севастополя было создано спецподразделение муниципальной милиции "Беркут", находившееся под командованием Чередниченко А. В. Этот шаг - подготовка к ответу на подведению Украиной правовых оснований для силового роспуска "Беркута". Такое решение было правильным, поскольку 12 марта Окружной суд Киева признал "Беркут" незаконным вооруженным формированием.В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года бойцы крымского "Беркута" вместе с ветеранами расформированных частей на материковой Украине заняли блокпосты на Перекопском перешейке, Чонгаре и Турецком валу, где ограничили движение транспорта с целью заблокировать поставки оружия в Крым с территории Украины.Бойцы "Беркута", вооруженные АКМС осуществляют контроль въезжающего транспорта.Меры, предпринятые "Беркутом", помогли: на блокпостах действительно изымали оружие и боеприпасы. Эти опасные грузы не смогли попасть на территорию полуострова (а предназначались они, естественно, для дестабилизации ситуации в Крыму).Дальше в дело вступили "Вежливые люди", которые помогли обезопасить Республику Крым от любых террористических актов и диверсий. Уже 28 февраля 2014 года на уровне Верховного Совета Автономной Республики Крым было принято решение об официальном закреплении за "Беркутом" статуса специального подразделения охраны общественного порядка. Теперь "Беркут" подчинялся только властям Крыма.На следующий день Генконсульство РФ в Севастополе начало выдачу российских паспортов Беркутовцам, которые боролись за свободу Республики Крым. Через две недели - 14 марта - бойцы специального подразделения "Беркут" в Крыму стали гражданами Российской Федерации.Министр Обороны С.К.Шойгу вручает государственную награду "За возвращение Крыма",24 марта 2014 годаВесной 2014 года специальное подразделение уже было включено в состав МВД РФ- к уже ставшему привычным названию "Беркут" было добавлено российское ОМОН.Через два года "Беркут" вышел из подчинения МВД РФ, войдя в состав нового ведомства - Росгвардии. Теперь, герои весны 2014 года стали Подразделением Росгвадрии особого назначения "Беркут".Такова история крымского "Беркута", бойцов которого можно действительно называть героями. Благодаря усилиям этих людей, народ Республики Крым мог свободно выразить свою волю - заявить о желании войти в состав Российской Федерации без кровопролития и различных общественных потрясений.источник