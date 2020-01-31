Сторонники Порошенко используют ВСУ для расшатывания ситуации в стране – Народная милиция

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко используют ВСУ для расшатывания политической ситуации в стране. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В Украине продолжаются репрессии в отношении должностных лиц, критикующих действующую украинскую власть, - сказал он. - На днях в украинских СМИ разгорелся скандал с наказанием военнослужащего отдела информационного противодействия штаба сухопутных войск ВСУ, который опубликовал в социальных сетях сообщение негативного характера в адрес президента Украины (Владимира) Зеленского. В этом сообщении майор ВСУ выразил недовольство результатами работы верховного главнокомандующего и призыв оставить занимаемую должность".

"По нашим данным, эта акция была спланирована сторонниками бывшего президента Порошенко с целью дискредитации Зеленского и его предвыборных обещаний", - отметил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что информационная операция была раскрыта сотрудниками Государственного бюро расследований, которые выявили всех причастных лиц и установили, что размещенный в соцсетях пост офицера ВСУ был частью провокации для обвинения офиса Зеленского в покушении на свободу слова в Украине.

"В результате начавшегося разбирательства стали известны организаторы данной информационной акции. Это командование 74-го центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), которое стремясь уйти от ответственности, переложило всю вину на одного из исполнителей – офицера отдела информационного противодействия, которому непосредственно была поставлена задача по этой публикации", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

"Данному офицеру применено дисциплинарное взыскание - объявлен "строгий выговор" с лишением дополнительных надбавок к денежному довольствию, а должностные лица, причастные к расшатыванию внутриполитической обстановки в стране, как и принято в Украине, останутся безнаказанными", - отметил Филипоненко.

01 февраля — Луганск