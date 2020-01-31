Боец ВСУ дезертировал из-за издевательств командира – Народная милиция

Военнослужащий 72-й бригады ВСУ самовольно покинул расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за издевательств командира. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"30 января в районе населенного пункта Попасная военнослужащий второго батальона 72-й бригады рядовой Николенко самовольно покинул расположение части. Местонахождение беглеца неизвестно", - рассказал Филипоненко.

Он добавил, что командование бригады организовало поиски своими силами, в штаб так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") доклад о происшествии не поступал.

"От сослуживцев стало известно, что рядовой Николенко регулярно подвергался психологическому и физическому воздействию со стороны командира отделения на фоне национальной неприязни в связи с тем, что Николенко был родом из Львовской области", - отметил офицер пресс-службы.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск