ВСУ разместили БТР и зенитную установку в жилмассивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетранспортер (БТР) и зенитную установку в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что ВСУ продолжают использовать перемирие для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

"Так, в зоне ответственности 93-й механизированной бригады отмечено нахождение техники ВСУ: один БТР-80 - в жилом массиве населенного пункта Муратово; одна зенитная установка ЗУ-23 - в частном секторе населенного пункта Кряковка", - сообщил Филипоненко.

"Также в зоне ответственности 72-й бригады в населенному пункте Лобачево размещена одна боевая машина пехоты (БМП). В районе населенного пункта Счастье военнослужащие 46-й бригады разместили бронетранспортер БТР-70", - рассказал офицер пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что эти факты также подтверждены отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск