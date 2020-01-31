Пора Роскомнадзору поставить Цукерберга на место

31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc из-за несоблюдения требований российского законодательства. Это вынужденная мера, с помощью которой владельцев соцсетей пытаются заставить соблюдать требования и законы страны, в которой Фейсбук и Твиттер развернули свою бурную деятельность. И, несмотря на жесткую политику и репрессии в отношении именно русскоязычных пользователей, не только зарабатывают на них огромные деньги, но и занимаются сбором их личных данных.Понятное дело, что на защиту соцсетей тут же поднялась некоторая часть интернет-сообщества, заголосив о скором превращении России в Северную Корею.История началась с того, что в апреле прошлого года Цукерберг написал обращение, в котором рассказал, что компания не будет хранить данные в странах, где нарушаются права человека — даже под угрозой блокировки.Собственно, отказ Facebook соблюдать российское законодательство и хранить данные пользователей в России и привёл к конфликту с Роскомнадзором.По закону Facebook обязан обрабатывать персональные данные россиян с использованием баз данных, находящихся в России. Также соцсеть должна сообщить Роскомнадзору о местонахождении баз, содержащих данные россиян. Но, из-за то, что Россия, якобы, нарушает права человека, соцсети «встали на защиту» своих пользователей. По этой причине Facebook в глазах некоторой части российской аудитории выглядит этаким борцом за сохранность личных данных пользователей.Но, есть один нюанс. Тот же Фейсбук, на словах обещающий бороться за право на приватность, без зазрения совести сливает личные данные пользователей по первому требованию тех, с кем тесно сотрудничает. Я в своё время в полной мере испытала все прелести такой «приватности», когда моя личная переписка попала в руки одного из представителей печально известного сайта «миротворец». Который не только хвастался этим фактом, демонстрируя скрины, но и утверждал, что блокировка пророссийских аккаунтов этой соцсетью происходит с активным участием украинских администраторов.Потому максимальный штраф в 6 миллионов рублей мне кажется слишком мягким наказанием за демарш в отношении требований Роскомнадзора. С учётом того, сколько граждан России уже стали жертвами такой продажной и откровенно антироссийской политики, наказывать надо более ощутимо. Настолько, чтобы впредь не было соблазна не только игнорировать российские законы, но и заниматься тотальной зачисткой «неугодного» русскоязычного контента, которым в Фейсбуке и Твиттере считается любая попытка донести правду и не дать в обиду свою страну.Кстати, о размерах штрафов. Например, в прошлом году:- Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook за нарушение правил публикации отчетности о работе с противозаконным контентом на 2 миллиона евро;- Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, наложила на компанию Facebook штраф в размере 5 млрд долларов в результате скандала с утечкой личных данных пользователей. Это рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало. И это, кстати, - иллюстрация «уникальной» способности Facebook хранить личные данные пользователей.Юлия Витязева