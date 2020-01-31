Названа новая версия гибели группы Дятлова

«Туристы могли заварить чай, добавив немного больше смеси, чем необходимо. И через несколько часов сработал синхронный эффект. Могла произойти тяжелая токсическая реакция на центральную нервную систему, которая привела к мощному галлюцинозу, к абсолютно неконтролируемому поведению. Резкое возбуждение плюс неожиданная мышечная сила, за счет которой они спустились по пурге и сильному холоду вниз полураздетыми», – прокомментировал версию Брусницына токсиколог Александр Эдигер.

«Галлюциноген способен превратить человека в чудовище. Когда вокруг него начинает существовать воображаемый чудовищный мир, он способен на что угодно. Это доказано различными экспериментами. Поэтому туристы могли покалечить друг друга», – добавил токсиколог.

«Под действием галлюциногенов срабатывает инстинктивная логика. Инстинкты не подавлены, а, наоборот, обострены», – заключил он.

Специалист по поисковым работам Вадим Брусницин предположил, что группа Игоря Дятлова могла погибнуть из-за галлюциногенных веществ, употребление которых вызвало у туристов неконтролируемую панику.Брусницын предположил, что молодые люди, еще находясь на станции Вижай, могли купить у местных жителей хлеб, в состав которого входил некий ядовитый гриб или смесь из грибов-галлюциногенов, передает «Ura.ru».Он отметил, что главным подтверждением его теории является разрезанная палатка, так как испортить единственное укрытие можно было только при особых обстоятельствах.Он уточнил, что у всех участников экспедиции могло возникнуть совершенно одинаковое искажение реальности, так как у галлюциногенов есть понятие «эффективной дозы», когда вещество одинаково действует на любого человека вне зависимости от физических параметров.Кроме того, Эдигер пояснил, что некоторые логичные действия туристов, например, попытка развести костер, не опровергают эту теорию.Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. Точная причина трагедии до сих пор не установлена.Ранее житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую гипотезу гибели группы Дятлова в 1959 году. По его мнению, причиной трагедии могла стать редкая болезнь, о которой знают народы севера.Анастасия Воробьева