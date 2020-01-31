Более 100 жителей Дубовского бесплатно посмотрели фильм в рамках акции ОД "Мир Луганщине" (ФОТО)
Более сотни жителей поселка Дубовский Антрацитовского района посетили бесплатный показ фильма "Легенда № 17", организованный активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Кинопоказ состоялся в поселковом доме культуры, в холле которого активистами теротделения ОД было организовано чаепитие со сладостями. Всего фильм посмотрели более 100 местных жителей.
"Я очень рада, что существует такой проект. Благодаря организации кинопоказов наши жители, проживающие даже в отдаленных поселках Республики, имеют возможность посмотреть как мультфильмы, так и фильмы", - отметила жительница поселка Галина Младенова.
Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.
01 февраля — Луганск
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