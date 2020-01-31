Более 100 жителей Дубовского бесплатно посмотрели фильм в рамках акции ОД "Мир Луганщине" (ФОТО)

Более сотни жителей поселка Дубовский Антрацитовского района посетили бесплатный показ фильма "Легенда № 17", организованный активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе движения.Кинопоказ состоялся в поселковом доме культуры, в холле которого активистами теротделения ОД было организовано чаепитие со сладостями. Всего фильм посмотрели более 100 местных жителей."Я очень рада, что существует такой проект. Благодаря организации кинопоказов наши жители, проживающие даже в отдаленных поселках Республики, имеют возможность посмотреть как мультфильмы, так и фильмы", - отметила жительница поселка Галина Младенова.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.01 февраля — Луганск