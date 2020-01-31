МТС втихаря изменил условия тарифа для крымчан

В субботу, 1 февраля, стало известно о том, что компания «МТС» изменила условия тарифа, который был предоставлен жителям Республики Крым и города Севастополя в 2014 году.Об этом пишут Вести-Крым, ссылаясь на жалобы крымчан в социальных сетях, передает корреспондент 3652.ru.В сети появились фотографии от бдительных симферопольцев, которые утверждают, что услуги связи были изменены МТС втихаря, без какого-либо оповещения абонентов.«Новый сюрприз от МТС, тарифы подорожали! У меня «Супер МТС». Было 2,50 руб. в сутки, стало 3,50 руб. Было 100 минут на МТС домашнего региона и 100 минут на МТС России. Сегодня осталось только 100 минут на МТС России. Стало на 40% дороже, а минут в два раза меньше», - сетует житель крымской столицы.Те абоненты, у которых изначально изымалась ежедневная плата в размере 3 рублей за 100 минут на МТС домашнего региона и 100 минут на МТС России, теперь будут платить 4 рубля в сутки за 100 минут по России.Отметим, ранее крымские власти заявили, что МТС отказался от новых условий обслуживания своих абонентов в Крыму, которые планировалось ввести с 30 января этого года. Изменения должны были затронуть тарификацию и зону действия услуг "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия+".источник