Москва отказала в посадке самолету с летящими из Китая гражданами ФРГ

«Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», – цитирует сообщение газеты РИА «Новости».

Самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердили факт посадки самолета. Там отметили, что это техническая остановка, при которой пассажиры не покидают борт самолета, но меняется экипаж. Также стало известно, что далее самолет направляется во Франкфурт, на нем летят 126 человек.Первоначально планировалось, что самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии сделает промежуточную остановку в Москве.Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС.