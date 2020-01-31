Михеев: каждый русский на планете Земля имеет право вернуться к себе на Родину

Раз уж пошло такое дело, то я вот такую предлагаю поправку в Конституцию.Россия это историческая родина русского народа.На планете Земля нет других мест, куда русские могли бы вернуться как на землю своих предков.После распада Союза русские стали самым большим разделённым народом в мире. Вроде бы даже сам Путин об этом когда-то говорил. За пределами России в постсоветских республиках уже 30 лет действуют откровенно этнократические политические режимы.Поэтому каждый русский на планете Земля имеет право вернуться к себе на историческую Родину, пользуясь особым льготным режимом и поддержкой государства.И эта поправка должна быть подкреплена соответствующим законом о репатриации русских, который надо было принять ещё 30 лет назад, но лучше поздно, чем никогда.Сергей Михее