Михеев: каждый русский на планете Земля имеет право вернуться к себе на Родину
Раз уж пошло такое дело, то я вот такую предлагаю поправку в Конституцию.
Россия это историческая родина русского народа.
На планете Земля нет других мест, куда русские могли бы вернуться как на землю своих предков.
После распада Союза русские стали самым большим разделённым народом в мире. Вроде бы даже сам Путин об этом когда-то говорил. За пределами России в постсоветских республиках уже 30 лет действуют откровенно этнократические политические режимы.
Поэтому каждый русский на планете Земля имеет право вернуться к себе на историческую Родину, пользуясь особым льготным режимом и поддержкой государства.
И эта поправка должна быть подкреплена соответствующим законом о репатриации русских, который надо было принять ещё 30 лет назад, но лучше поздно, чем никогда.
Сергей Михее
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