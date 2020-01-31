Большинство россиян не чувствуют себя счастливыми

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.Согласно опросу, 42% респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными (остальные не смогли ответить). Таким образом, индекс счастья (разница между положительными и отрицательными ответами) составил 24 п.п. Этот результат повторяет показатели 2013 года. «Ведомости» отмечают, что с 2017-го индекс счастья упал более чем в два раза.Уверен, что найдутся те, кто использует данную информацию для того, чтобы кинуть еще один камень в «огород» нашего правительства, которое, без всяких сомнений, делает недостаточно много для того, чтобы россияне чувствовали себя счастливыми.Помимо того, что я считаю данный индекс совершенно бредовым, не отражающим реальную картину в целом, и описывающим состояние россиян «здесь и сейчас», я так же не понимаю, как можно политизировать данный показатель.Что, по сути своей, есть счастье? Вопрос сложный, я бы даже сказал философский. Вряд ли найдутся два человека, которые ответят на него абсолютно одинаково. У каждого свое понимание счастья, и свое мерило.Вот спроси меня в день получения заработной платы – счастлив ли я? Безо всяких сомнений, даже несмотря на размер полученного вознаграждения, в этот день я буду находиться как минимум в приподнятом настроении. Долго ли продлится моя эйфория? Уверен, что нет. Вскоре придет осознание того, что деньги на исходе и нужно как-то приручить свою буйную фантазию хотя бы для того, чтобы спокойно дожить до следующей заработной платы.Покупая новую машину я, без преувеличения, безмерно счастлив. Но я счастлив именно здесь и сейчас. Через какое-то время я, скорее всего, эмоционально «остыну», так как придет осознание величины эксплуатационных расходов, которые могут быть мне не по карману.Будучи юным, я впадал в состояние безграничного счастья от осознания того, что мне удалось добиться расположения девушки, которая мне нравилась. Но уже через какое-то время я впадал в уныние от осознания того, что у меня появились некие обязанности и что я теперь вынужден отказаться от того образа жизни, который всегда считал правильным.В общем, все относительно. Я встречал богатых людей, которые были откровенно несчастны. И в то же время я сталкивался с людьми с низким уровнем достатка, которые находили свою жизнь счастливой и интересной. Один мой знакомый, абсолютно здоровый человек, постоянно впадал в состояние острой хандры, находя повод для подобного буквально во всем. В то время другой, к слову сказать, смертельно больной человек, откровенно наслаждался каждым прожитым днем.Так что счастье, это сугубо личный критерий, который не зависит ни от состава правительства, ни от политической системы, ни от любых других глобальных факторов. Как говорили наши предки – каждый сам кузнец своего счастья. Согласен на все сто процентов. Вот к слову, случится невозможное и буквально завтра я стану президентом страны. Буду ли я счастлив? Несомненно, но не более чем пару дней. Потом придет осознание того, что нужно будет много работать и от многого отказаться, и счастье мое останется в прошлом. Тоже самое и с большими деньгами. Не имея излишка денежных средств, я не морочу себе голову тем, как сохранить уровень своего благосостояния. Поверьте мне, в мое ситуации это совсем не сложно. Но став обладателем большого капитала, я денно и нощно буду думать о том, как не только не потерять свое состояние, но и приумножить то, что я и так даже при большом желании не смог бы потратить. И так во всем.Бредовый индекс, однозначно бредовый. Хочешь быть счастливым – будь им! Хороших вам выходных!Алексей Зотье