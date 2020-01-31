Туман, усиление ветра и гололедные отложения ожидаются в Республике 2 февраля

Сильный туман, усиление ветра до 20 м/с и гололедные отложения ожидаются местами в Республике 2 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 2 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - прогнозируют синоптики.

"Днем в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с", - добавили в ЦГМ.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

01 февраля — Луганск