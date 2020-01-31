Синоптики прогнозируют днем 2 февраля в ЛНР до 6 градусов тепла и снег с дождем

Температура воздуха в ЛНР 2 февраля будет колебаться от 3 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 1 февраля до 21.00 2 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от 1 до 6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 4-6 градусов выше нуля.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – минус 2 градуса ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 3 февраля будет облачно, ночью и утром временами дождь, днем местами порывы ветра достигнут 17-22 м/с; температура воздуха ночью и днем от 1 до 6 градусов тепла. 4 февраля – облачно с прояснениями, ночью местами дождь с мокрым снегом, днем на дорогах местами гололедица, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса.

01 февраля — Луганск