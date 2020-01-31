Киевские силовики обстреляли Березовское – Народная милиция

Киевские силовики с начала суток дважды обстреляли село Березовское, применив 82-мм и 120-мм минометы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С начала текущих суток противник два раза нарушил режим прекращения огня. В 13.15 украинские каратели открыли прицельный огонь из 82-мм минометов по населенному пункту Березовское, выпустив 15 мин. В 17.20 минут населенный пункт Березовское повторно подвергся вражескому обстрелу. В этот раз противник применил запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, выпустив по поселку 16 мин различного калибра", - сказал он.

В результате обстрелов разрушена хозяйственная постройка жилого дома, на территории участка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, выпущенные ВСУ.

"Кроме того, повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего было нарушено электроснабжение населенного пункта Голубовское, в настоящее время 35 домовладений остаются обесточенными. Экстренные службы Республики не могут приступить к восстановлению поврежденной подстанции ввиду опасности возобновления обстрела со стороны ВСУ", - проинформировал Осадчий.

Информация о озможных жертвах среди мирного населения уточняется.

"Огонь по мирным кварталам велся с окраины населенного пункта Орехово боевиками 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник полковник (Дмитрий) Брыжинский", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"Факты очередного преступления, совершенного командиром 93-й бригады ВСУ в отношении жителей Республики задокументированы, вещественные доказательства будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также оформляется иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского к ответственности по статье шестой "Геноцид" и статье седьмой "Преступления против человечности", - заявил Осадчий.

"Украинские террористы вновь вероломно применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение против мирного населения ЛНР. Практически на протяжении всей недели противник осуществляет обстрелы населенных пунктов Республики. И несмотря на оперативно передаваемую представителям СММ ОБСЕ информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, к сожалению, ситуация не изменилась", - констатировал предстаитель Народной милиции.

Он добавил, что продолжающееся обострение ситуации на данном связано с выходом из-под контроля личного состава 93-й бригады и нежеланием комбрига соблюдать режим прекращения огня, что ставит под сомнение предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня на Донбассе.

"Предупреждаем командование "ООС", что за все обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные действия вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - заявил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 февраля — Луганск