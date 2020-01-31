Алчевский казачий кадетский корпус провел первый в истории учреждения бал (ФОТО)

Первый кадетский бал "У Алчевских" прошел в Алчевском казачьем кадетском корпусе имени генерала Матвея Платова. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."На сегодняшнем балу присутствовали лучшие воспитанники корпуса, они пригласили прекрасных барышень из разных школ Алчевска. Кадеты были в парадной форме, прекрасные дамы – в бальных платьях в пол. Дебютантки бала, как того и требует этикет, - в белых нарядах. Ребята показали свое мастерство исполнения мазурки, полонеза, польки и, конечно, вальса", - рассказали в администрации.Гостей праздника встречала чета Алчевских – молодые актеры, выступившие в роли супружеской пары, сыгравшей ажнейшую роль в основании города."Также блестяще изобразили школьники Екатерину Великую, которая зачитала свой указ о начале бала, а еще – Александра Пушкина, который продекламировал свое стихотворение о вальсе", - отметили в мэрии.Бал сопровождался классическими произведениями, которые исполнили педагоги Алчевской детской музыкальной школы № 2, а вокальные номера присутствующим гостям подарили кадеты казачьего корпуса и их наставник Игорь Гнездилов.На мероприятии также присутствовали советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба "Ночные волки. Отделение Донбасс" Виталий Кишкинов, глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасс" Алексей Селиванов, атаман Луганского округа донских казаков казачий полковник Сергей Дорохин, атаман Станицы Михайловская сотник Михаил Попенко, атаман Екатериновского Слобожанского казачьего полка полковник Александр Трембач."Сегодня в Алчевске зарождается традиция проведения кадетских балов. И это – возвращение к нашим истокам. Еще 300 лет назад Петр I учредил подобные мероприятия, называемые ассамблеями. Позже офицерский бал стал частью культурных традиций Российской армии. Потому обучение бальным танцам как обязательный предмет вошло в программу подготовки российских кадет. Сегодня и наши кадеты постигают это искусство", - сказала Пяткова.Также она рассказала, что организация балов в Алчевске имеет богатую историю, о чем свидетельствуют исторические документы. В начале ХХ века, когда в строй ввели первые агрегаты металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического общества (ДЮМО), для инженеров и лучших работников завода несколько раз в год в доме директора завода проводились балы. Все работники завода стремились достичь как можно лучших результатов в работе, чтобы получить приглашение на очередной званый вечер."Поздравляю всех с этим праздником, - обратился к присутствующим Юрченко. – Приятно видеть здесь красивые молодые пары, которые являются продолжателями русских традиций"."Кто не знает своего прошлого, вряд ли будет успешен в будущем. А вы знаете историю нашей общей и необъятной Родины – России. И достойно несете имя кадет, - подчеркнул Кишкинов.Напомним, торжественная церемония открытия Алчевского казачьего кадетского корпуса состоялась 1 сентября 2018 года. Распоряжением Совета министров ЛНР учебному заведению присвоено имя генерала Платова.01 февраля — Луганск