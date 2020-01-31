Позорные пятна на лице В«польской красавицыВ»

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Мы не в первый раз имеем дело с настойчивыми попытками «польской красавицы» убедить мир в том, что во время Второй мировой войны она была образцом безупречности.У польской пропаганды здесь есть три пункта: раздел Польши между Гитлером и Сталиным; «Катынское дело»; роль СССР в поражении Варшавского восстания осенью 1944 года. Затронем здесь лишь первый пункт.Согласно польской версии, Красная армия в течение двух месяцев 1944 года спокойно наблюдала с противоположного берега Вислы, как немцы методично расправлялись с восставшими варшавянами, и стала виновницей этой трагедии. Вспомним, однако, что происходило на самом деле.Документы свидетельствуют: «17 сентября 1939 года в 3 часа ночи первый заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Владимир Потемкин вручил специально вызванному послу Польши Вацлаву Гжибовскому дипломатическую ноту, в которой говорилось о распаде польского государства, бегстве польского правительства и следующей из этого необходимости защитить жизнь и имущество украинцев и белорусов, живущих в восточных частях нашей страны, а также охранить поляков от войны. Польши больше не существует, значит, все заключенные с ней договоры утратили силу».Беглое польское правительство быстро отреагировало на ноту. Обосновавшись в Лондоне, оно поспешило объявить войну СССР, закрепив это в Анжерской декларации от 18 декабря 1939 года. Формальным поводом для войны стала передача Москвой Литовской республике города Вильно вместе с областью. При этом польская сторона объявила, что намерена восстановить границы между СССР и Польшей по Рижскому договору 1921 года, то есть провести их неподалёку от Минска и Киева.Правда, в августе 1941 года между польским правительством в изгнании и СССР был заключён военный союз, но он просуществовал недолго. После того как Германия в 1943 г. осуществила провокацию с «катынским расстрелом», эмигранты разорвали отношения с Москвой и конфронтация продолжилась.У Сталина не было никаких оснований считать эмигрантское правительство в Лондоне дружественным. Это же касалось и образованной им Армии Крайовой (АК). АК появилась в сентябре 1939 г., накануне капитуляции Варшавы. Генерал Михал Карашевич-Токажевский получил приказ сбежавшего в Румынию Верховного главнокомандующего создать подпольные военные силы. Он собрал группу офицеров, которую назвал «мощнейшим конспиративным войском в оккупированной Европе». На самом деле АК состояла из сети небольших партизанских групп и ни в какое сравнение не шла, скажем, с Национально-освободительной армией Югославии.Главной целью АК была «подготовка и проведение всеобщего восстания в момент приближения фронта или в случае всеобщего крушения вооруженных сил Германии». Однако когда в июле 1944 г. Красная армия вошла в Польшу, никакого «всеобщего восстания» против немцев не произошло. Поначалу группы АК, оказавшиеся в тылу у Красной армии, бездействовали, а затем по указанию из Лондона стали заниматься диверсионной работой. Они практиковали нападения на советских солдат, обстрелы военных объектов. СМЕРШ начал за ними охоту. Позже АК занялась террором против органов народной власти на бывших польских территориях – в Западной Украине и Западной Белоруссии, а также в самой Польше. В 1946 году усилиями органов безопасности ПНР, Украины и Белоруссии остатки АК были уничтожены.Однако главной силой в Варшавском восстании Армия Крайова всё же стала.Организаторы Варшавского восстания хотели использовать паузу в советском наступлении для вмешательства в ход событий в Польше. Расчёт делался на то, что ослабленная Германия не сможет задавить восстание, а измотанная в ходе операции «Багратион» Красная армия, выйдя к Висле, приостановит наступление для пополнения и замены поредевших частей. У польского эмигрантского правительства возник соблазн воспользоваться паузой, захватить Варшаву, сформировать свои органы власти и восстановить в Польше довоенные буржуазные порядки. Руководители АК не известили командование Красной армии о начале восстания, рассчитывая освободить город своими силами. С чувством скорой победы в Москву на встречу со Сталиным прибыл премьер-министр польского правительства в изгнании Станислав Миколайчик. Он высокомерно настаивал на восстановлении довоенной советско-польской границы и требовал создания не «коммунистического, а демократического правительства» в Польше. В ответ Сталин вежливо предложил не пытаться «руководить друг другом» и оценил Варшавское восстание как авантюру.У бойцов АК не было ни плана действий, ни нужного количества оружия и боеприпасов, отсутствовали связь и опыт боевых действий против регулярных частей противника. Немцы же стянули к Варшаве четыре танковые дивизии, создав решающее преимущество. Крупнокалиберной артиллерией и бомбардировками германское командование полностью разрушило жилые кварталы, в которых засели восставшие. Два месяца варшавяне героически сражались, но город был превращён в руины, 200 тыс. мирных жителей погибли.15 ноября 1944 г. на встрече с польской делегацией во главе с генералом М. Спыхальским Сталин объяснил, почему Красная армия не могла оказать повстанцам прямую помощь наступлением на город: «Нас не спросили... не посоветовались с нами. Если бы нас спросили, мы бы не дали совета восставать. Красная армия, которая овладела не одним крупным городом в ходе наступления, никогда не брала больших городов, подобных Варшаве, лобовым ударом. И мы никогда не призывали население наших больших городов к восстанию. Варшаву в лоб нельзя было взять, т.к. она находится на высоком левом берегу Вислы. Брать Варшаву в лоб – значит разрушить город артиллерией и понести при этом ненужные жертвы. Здесь создалось положение, аналогичное с Киевом... Мы Киева в лоб не брали. Мы взяли его обходом. Мы и Варшаву хотели взять обходным маневром, но к такой операции нам нужна была серьезная подготовка. Нужно было подтянуть минимум 40 дивизий, много боеприпасов и продовольствия... Нужно было время. Вот почему Красная Армия временно задержалась у стен Варшавы».Варшавское восстание, по убеждению Сталина, превратилось в «безрассудную, ужасную авантюру», при которой «каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы».Мысль о том, что армии К. Рокоссовского могут им помочь, появилась у руководителей восстания лишь тогда, когда они поняли неизбежность поражения. С 7 сентября началась бомбардировка немецких позиций в Варшаве, легкомоторная авиация начала сбрасывать грузы повстанцам, 14 сентября советскими войсками была взята Прага (восточное предместье польской столицы). Бойцы 1-й Польской армии, сформированной в СССР в основном из бывших граждан Польши, форсировали Вислу и присоединились к повстанцам, но большая часть десанта погибла, остатки были вынуждены вернуться на восточный берег.Объясняя в своих воспоминаниях отказ от взятия Варшавы, К. Рокоссовский указывал на настоящих виновников трагедии – лидеров АК Тадеуша Комаровского и Антония Хрусьцеля: «Они сделали свое черное дело и ушли, а расплачивался за все спровоцированный ими народ…»Варшавское восстание останется в истории безрассудной авантюрой тогдашних польских политиков. Ярослав Качиньский потому и требует от России «компенсации» за ущерб, нанесённый Польше в войне, что хочет загримировать «компенсацией» позорные пятна на лице «польской красавицы».Дмитрий Седо