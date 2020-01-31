Доброго пути туда вам всем, братья и сёстры!

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине.Польша потребовала денег.Эстония и Латвия - вернуть транзит через их порты.Литва и та же Польша, обидевшись на то, что Москва архивы открывает, не приставать к ним с Холокостом.Турция - оставить в покое террористов в Идлибе и перестать ей, Турции, мешать в Ливии. И в Сирии.Штатам надо, чтобы мы не вмешивались в их выборы (тут им помочь нечем, психиатрия у нас, конечно, развита, но не до такой степени), свободный доступ к Севморпути и чтоб Россия не мешала им проталкивать свой дорогой сжиженный газ на европейские рынки. Для чего они как могут тормозят достройку "Северного потока - 2". Санкциями. Да так, что это становится уже совсем неприлично.Грузия хочет обратно Южную Осетию и Абхазию, которые потеряла по результатам развязанной Тбилиси гражданской войны.Что от России требует Украина, вообще не перечесть. Хотя может удовлетвориться малым: чтобы москали провалились сквозь землю - целиком, вместе со страной. Точнее, чтобы газ и нефть остались, а страны, откуда они сейчас поступают, не было. И ещё, чтобы Киеву не мешали гнобить Донбасс и прибрать обратно Крым (куда же им без Крыма).Ну, батька требует привычных ему скидок по нефти и продолжения банкета с Союзным государством в стиле игры в одни экономические ворота. Но это понятно.Британия требует сама не знает чего со Скрипалями.Швеция, чтобы Москва не обижала Польшу, Украину и Прибалтику, и чтобы русские подлодки не ходили по её, Швеции, территориальным водам. И не то, чтоб она их за перископы ловила, но подозревает, что их там больше, чем балтийской салаки. Отчего нервничает.Дания чего-то требует с российским газопроводом.Грета Тунберг, чтобы молодёжь России перестала ходить в школу по пятницам (молодёжь в принципе за, но родители начали ремни доставать) и вышла на демонстрации за климат, и тут она сильно промахнулась. За секс - да. За музыку - тоже (не обязательно рок-н-ролл). За наркотики вряд ли. У нас непопулярный лозунг. А вот за климат, в отсутствие Гольфстрима и при наличии отечественной погоды - это надо сильно ни в чём у нас не разбираться, чтобы к такому призывать.В общем, все от нас чего-то требуют. Угрожают, призывают, вводят санкции... Но при этом хотят денег и взаимности.Странные люди.Мы же только по любви раскалываемся. И на взаимность. И на деньги.Старо как мир. Требовать от России что-то бесполезно. И даже вредно.Может - это у них историческое?Так что не пошли бы все они туда, куда обычно в нашей стране посылают? Что, при нынешней толерантности в отношении сексуальных меньшинств звучит более чем актуально и вполне может быть расценено как благопожелание и высокий комплимент.Доброго пути туда вам всем, братья и сёстры!Армагеддоныч