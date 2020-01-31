Помпео и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе

"Мы обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Белоруссии, с президентом Лукашенко мы говорили об этом. Они надеются, что США будут продолжать исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть на юго-востоке Украины", - сказал Помпео журналистам.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во время визита в Минск и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе.источникМеня, как жителя Донбасса, распирает от негодования. При чем тут Лукашенко? Вопрос с Донбассом должны решать жители региона, но никак не флюгер Александр Григорьевич, предавший за целковый память советских солдат Великой Отечественной войны, в том числе белорусов воевавших за свою землю. А сегодня унижающий детей, женщин, стариков Донбасса, погибающих от снарядов современных фашистов.