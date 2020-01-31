Горбунов: "В России мог купить любую машину, сейчас езжу на поезде"



«В России я получал авторские деньги, выплаты за съемки и сценарии. Тут я получаю копейки от сборов, которые кажутся просто смехотворными. За месяц работы я получаю как в России за два дня. Нет, я не жалуюсь, я требую, чтобы Мин-культ Украины сделали что-то с этим, потому что сначала поддерживаешь свою страну, а потом остаешься ни с чем», - говорит Горбунов.



Многие из Вас хоть раз, но видели лицо Алексея Горбунова в наших фильмах или сериалах. Актер пользовался спросом и был на хорошем счету у режиссеров, за один съемочный день он требовал от 1000 и более у.е. Около 10 лет он буквально ездил со съемок на съемки и банально не успевал тратить деньги – покупал машины, недвижимость, как в России, так и в Украине. Однако вся эта сказка закончилась в 2014 году.Горбунов поддержал Украину в начале ЕвроМайдана, а в середине 2015 года посетил зону АТО - привез денег и еды украинским солдатам. Также он призвал всех, даже российских артистов отправить благотворительное пожертвование на счет украинской армии. Естественно, после таких действий путь в наше кино для него был закрыт.И финансы запели романсы. Плачевное состояние в деньгами повлияло на быструю смену Алексеем обуви в воздухе. И российское уже перестало раздражать артиста-предателя. Недавно на просторах сети вышло очередное интервью с Горбуновым, где он затронул тему финансов и рассказал, что в России мог позволить себе любую машину, любые часы, а сейчас вынужден метаться между «своими городами» на поезде, хотя раньше всегда летал на самолете, естественно бизнес-классом.Что ещё можно сказать про него? Все, как и ожидалось.источник