На Луганщине семимесячный ребенок умер от недоедания
Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту смерти 4 января 2020 семимесячного ребенка в Кременском районе.
Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания.
Невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком 40-летняя женщина отрицала. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.
По материалам следствия, в день смерти мать оставила младенца вместе с детьми и пошла по делам. Когда вернулась — нашла ребенка без признаков жизни
и вызвала скорую.
Предоставив оценку собранным доказательствам, указывающие на вину матери, 31 января 2020 ей сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).
На содержании женщины находились еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства.
Справка: санкция ст. 166
УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Экономика - Сегодня, 15:05 62
Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания.
Невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком 40-летняя женщина отрицала. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.
По материалам следствия, в день смерти мать оставила младенца вместе с детьми и пошла по делам. Когда вернулась — нашла ребенка без признаков жизни
и вызвала скорую.
Предоставив оценку собранным доказательствам, указывающие на вину матери, 31 января 2020 ей сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).
На содержании женщины находились еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства.
Справка: санкция ст. 166
УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Экономика - Сегодня, 15:05 62
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