В России появилась новая политическая партия В«За правдуВ»

В России появилась новая партия "За правду", лидером и председателем которой стал российский писатель Захар Прилепин. Об этом сообщают российские СМИ.Согласно публикациям, учредительный съезд новой партии прошел в Москве, за создание проголосовали делегаты из 58 субъектов России, решение было принято единогласно. Партия создана на основе одноименного движения для реализации принятой ранее программы.Нет ничего удивительного в том, что конечно же движению "За правду" нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной - все это будет воплощать в жизнь. Именно с этой целью мы и создаем партию "За правду", - заявил лидер новой партии Захар Прилепин.Как сообщают СМИ, на учредительном съезде движения были замечены и приняли участие в голосовании голливудский актер, российский гражданин Стивен Сигал и российский актер Иван Охлобыстин.Общественное движение "За Правду" было создано в конце октября 2019-го, чтобы помочь россиянам проявлять гражданскую позицию. Как сообщается, оно является национал-патриотическим общественным движением, идеологическую основу которого составляет критика либерализма.Новая партия создана в ответ на кризис представительства парламентских партий и ослабление "Единой России" в условиях трансформации партийной системы России.