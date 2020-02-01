В Донбассе жёстко ответили полковнику ВСУ на слова о В«быстрой победеВ» над ДНР и ЛНР

В Народном Совете ДНР прокомментировали заявления Генштаба ВСУ о возможности скоротечной победы ВСУ над Народными Республиками, сообщает ПИКiNFORM.Начальник одного из отделов в Главном управлении персоналом Генерального штаба ВС Украины полковника Михаил Щербина сделал громкое заявление по Донбассу. По мнению высокопоставленного украинского военного, в случае «прекращения помощи» Донецкой и Луганской Народным Республикам со стороны России, последние будут разгромлены армией Украины в первые же недели.Как заявил украинский полковник, готовых защитить Донбасс насчитывается «мизерное количество», которых он назвал «местными бандитами». Именно поэтому, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ, украинские подразделения за две-три недели справятся с Республиками. Единственным условием, мешающим зачистке региона, Щербина назвал отсутствие со стороны России военной помощи, на существовании которой Киев настаивает с начала гражданской войны на Донбассе.В Донецке уже отреагировали на ожидания украинской стороной быстрых побед. Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов в комментарии РИА ФАН заявил, что Щербина забыл о разгроме частей ВСУ силами ополчения, ещё до создания Народной милиции в обеих Республиках.Камышов также предупредил, что на подобную агрессию ВС Украины, со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик последует жёсткий ответ.«Авантюристов из команды нового президента [Владимира Зеленского] ждет тяжелое поражение», — спрогнозировал депутат НС ДНР последствия для украинской стороны таких «попыток зачистки».По мнению Александра Камышова, судя по заявлениям Щербины и аналогичным высказываниям, в окружении Владимира Зеленского готовится очередная авантюра, направленная на эскалацию конфликта.Напомним, ранее заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Сергей Кривонос заявил о «готовности в целом» к силовому варианту развития ситуации на Донбассе. В качестве положительного (для украинской стороны) примера он привёл «хорватский» сценарий.Такое название получили крупномасштабные зачистки, проведённые во время Югославских войн вооружёнными хорватскими формированиями в отношении сербских анклавов. Итогом стало изгнание из Хорватии до 200 тысяч сербов, уничтожение ряда мест компактного проживания этого народа, а также массовые расправы над гражданскими лицами сербской национальности.