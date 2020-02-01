В Башкирии мужчина избил на приёме беременную женщину-врача

"...На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок", – отметил глава регионального Минздрава.

"Следователям предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, в ходе проверки действиям нападавшего будет дана правовая оценка", – подчеркнул министр.

Совершенно дикий случай произошёл вчера в Башкирии. В Нефтекамске, находящаяся в положении женщина-врач подверглась нападению со стороны местного жителя, передает РИА Новости.Вот что написал на своей странице в Инстаграмм министр здравоохранения Башкирии Максим забелин:Забелин уточнил, что следователи уже организовали проверку.P.S"Какая правовая оценка?! Этого неадеквата закрывать сразу надо. И почему этого мерзавца никто не остановил?! "...избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы."...был ведь рядом народ. И смотрели, как избивают беременную женщину?! Припаять этому скоту, как за покушение на жизнь. Таким неадекватам не место рядом с нормальными людьми" - написал в комментарии один из пользователей .