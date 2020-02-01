Вблизи Станицы Луганской обстреляли беспилотник ОБСЕ
По беспилотнику СММ ОБСЕ открыли огонь во время мониторинга вблизи подконтрольной властям Станицы Луганской.
Об этом сообщается в отчете миссии от 1 февраля.
Во время полета БПЛА члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1 — 2 км от них. По их оценке, огонь вели в направлении беспилотника.
Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район. Новости Региона - Сегодня, 15:32 91
Об этом сообщается в отчете миссии от 1 февраля.
Во время полета БПЛА члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1 — 2 км от них. По их оценке, огонь вели в направлении беспилотника.
Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район. Новости Региона - Сегодня, 15:32 91
Метки: {keywords}