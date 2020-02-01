В Северодонецке открылся новый ресторан азиатской кухни
Семья из Северодонецка на грант Датского Совета по делам беженцев — Датской Группы по разминированию / DRC — DDG открыла ресторан азиатской кухни, сообщает пресс-служба организации.
«Азия в Северодонецке? Да, если вы в «Asia Mix»! Здесь готовы удивлять клиентов блюдами восточной кухни. В меню лапша и рис, а также, используются аутентичные ингредиенты из Китая и Японии», — говорится в сообщении.
2 года назад Наталия и Олег начинали как доставка восточной еды. Но мечтали открыть тематический ресторан, где северодончане смогли бы не только попробовать настоящие суши, но и отдохнуть. Узнав о гранте DRC на расширение бизнеса, Наталия подала заявку. Благодаря финансовой поддержке, смогли закупить оборудование на кухню и мебель, нанять персонал.
Сегодня Наталия — владелица полноценного ресторана «Asia Mix», а Олег — управляющий и вдохновитель кулинарных экспериментов.
«В нашем ресторане авторская кухня. К нам даже приезжали японцы, и я их попросил написать оригинальный рецепт японского чизкейка, который мы готовым для наших посетителей», — делится Олег.
Любовь к еде и ресторанному бизнесу заставляет Наталью и Олега не сидеть на месте. В будущем они мечтают открыть «кулинарную лабораторию», где повара смогут отточить свое ремесло, и перевратить его в искусство.
«Мы хотим выпустить новых, достойных поваров», — говорит Олег.
Благодаря финансовой поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительства Великобритании (DFID), DRC продолжает поддерживать инициативы по расширению бизнеса в Донецкой и Луганской областях.
Новости Региона - Сегодня, 15:22 79
«Азия в Северодонецке? Да, если вы в «Asia Mix»! Здесь готовы удивлять клиентов блюдами восточной кухни. В меню лапша и рис, а также, используются аутентичные ингредиенты из Китая и Японии», — говорится в сообщении.
2 года назад Наталия и Олег начинали как доставка восточной еды. Но мечтали открыть тематический ресторан, где северодончане смогли бы не только попробовать настоящие суши, но и отдохнуть. Узнав о гранте DRC на расширение бизнеса, Наталия подала заявку. Благодаря финансовой поддержке, смогли закупить оборудование на кухню и мебель, нанять персонал.
Сегодня Наталия — владелица полноценного ресторана «Asia Mix», а Олег — управляющий и вдохновитель кулинарных экспериментов.
«В нашем ресторане авторская кухня. К нам даже приезжали японцы, и я их попросил написать оригинальный рецепт японского чизкейка, который мы готовым для наших посетителей», — делится Олег.
Любовь к еде и ресторанному бизнесу заставляет Наталью и Олега не сидеть на месте. В будущем они мечтают открыть «кулинарную лабораторию», где повара смогут отточить свое ремесло, и перевратить его в искусство.
«Мы хотим выпустить новых, достойных поваров», — говорит Олег.
Благодаря финансовой поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительства Великобритании (DFID), DRC продолжает поддерживать инициативы по расширению бизнеса в Донецкой и Луганской областях.
Новости Региона - Сегодня, 15:22 79
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