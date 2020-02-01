В Киеве поручили развивать проект по строительству ЖД-ветки в Луганской области



На правительственном совещании посвященном проблемам украинских граждан на Донбассе, которое проходило под руководством министра Оксаны Коляды, соответствующим огранам поручили развивать проект по строительтсву железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украине часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.

Про это в ФБ сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

«Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины. Она нужна в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, в том числе, для аграриев региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 14:20 183 В Киеве поручили развивать проект железнодорожной ветки, которая соединит Луганщину с украинской железнодорожной сетью.На правительственном совещании посвященном проблемам украинских граждан на Донбассе, которое проходило под руководством министра Оксаны Коляды, соответствующим огранам поручили развивать проект по строительтсву железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украине часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.Про это в ФБ сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.«Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины. Она нужна в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, в том числе, для аграриев региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 14:20 183

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