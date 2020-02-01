В Старобельском районе произошло убийство на почве конфликта
В селе Половинково Старобельского района мужчина избил и задушил знакомого. Об этом сообщает издание «Криминал».
Вчера, 01 февраля 2020 года, на спецлинию «102» поступила информация от жительницы села Половинково о том, что она обнаружила тело своего знакомого без признаков жизни со следами насильственной смерти.
Как сообщают источники, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Ним оказался 38-летний житель села Титаревка. Полицейские задержали злоумышленника по месту проживания в соответствии со статьей 208 УПК Украины как раз в то время, когда он собирал вещи с целью скрыться.
Было установлено, что во время совместного распития между ним и погибшим возник конфликт, со временем переросший в драку, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшего, после чего задушил.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.
На месте работали сотрудники кинологической службы, эксперты-криминалисты, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются. Новости Региона - Сегодня, 16:41 110
Вчера, 01 февраля 2020 года, на спецлинию «102» поступила информация от жительницы села Половинково о том, что она обнаружила тело своего знакомого без признаков жизни со следами насильственной смерти.
Как сообщают источники, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Ним оказался 38-летний житель села Титаревка. Полицейские задержали злоумышленника по месту проживания в соответствии со статьей 208 УПК Украины как раз в то время, когда он собирал вещи с целью скрыться.
Было установлено, что во время совместного распития между ним и погибшим возник конфликт, со временем переросший в драку, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшего, после чего задушил.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.
На месте работали сотрудники кинологической службы, эксперты-криминалисты, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются. Новости Региона - Сегодня, 16:41 110
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