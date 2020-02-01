Около 140 жителей Ровеньков бесплатно посмотрели фильм в рамках акции ОД "Мир Луганщине" (ФОТО)
Около 140 жителей Ровеньков посетили бесплатный показ фильма "Последний богатырь", организованный активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Кинопоказ состоялся во Дворце культуры имени Шевченко, в холле которого активистами теротделения ОД было организовано чаепитие со сладостями.
"Этот проект позволяет разнообразить досуг детей и молодежи, организовать семейный просмотр новых и полюбившихся фильмов", - отметил руководитель исполкома Ровеньковского территориального отделения "Мира Луганщине" Анатолий Пигида.
"Благодаря проекту "Мир кино" я смогла с дочерью посмотреть замечательный фильм. В зале хорошая атмосфера, у всех прекрасное настроение", - рассказала жительница Ровеньков Мария.
"Мне и моим одноклассникам очень понравился фильм. И, конечно, нас обрадовало чаепитие со сладостями. Мы замечательно отдохнули", - сказала школьница Эля.
Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске и поселке Дубовский Антрацитовского района.
02 февраля — Луганск
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